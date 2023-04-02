В связи с гибелью Владлена Татарского в Петербурге разыскивается подозреваемая девушка

Предполагается, что она передала блогеру статуэтку, в которой было взрывное устройство

На месте взрыва в Санкт-Петербурге Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Неизвестную девушку подозревают в убийстве блогера Владлена Татарского, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Среди основных версий рассматривается преднамеренное убийство, совершенное общественно опасным способом. По подозрению в совершении преступления разыскивается неизвестная молодая женщина, которая передала погибшему подарок в форме гипсовой статуэтки", - сказали в экстренных службах.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство могло находиться внутри статуэтки.

"Внутри гипса могло находиться радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами мощностью от 100 до 200 г в тротиловом эквиваленте. СВУ, судя по всему, было активировано после того как дарительница, вручив подарок, спешно покинула кафе", - сказали в экстренных службах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, в воскресенье "в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв неизвестного взрывного устройства", в результате чего погиб военкор, ранения получили 19 человек.

Татарский погиб во время мероприятия, организованного патриотической организаций "Кибер Фронт Z", - сообщается в телеграм-канале сообщества в воскресенье.

"Во время нашего очередного мероприятия в арендованном нами кафе, произошел теракт. Мы принимали определенные меры безопасности, но, к сожалению, их оказалось недостаточно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы сотрудничают с правоохранительными органами.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий, территория вокруг здания оцеплена в радиусе примерно 10 метров. Выставлен наряд ОМОН, работают сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, скорой помощи. В окнах выбиты стекла, заметны повреждения помещения на первом этаже, где расположено кафе.

Ранее сообщалось, что в кафе "Стрит Бар" в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. Жертвой стал известный блогер Татарский, есть пострадавшие.