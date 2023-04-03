МВД обнародовало видеозапись допроса Дарьи Треповой

На видео подозреваемая пообещала попозже назвать тех, кто передал ей статуэтку для Владлена Татарского

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Проходящая по делу об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарья Трепова призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая затем взорвалась, сообщает МВД России. Ведомство опубликовало видеозапись беседы с ней.

Ее спросили, понимает ли она, за что задержана.

"Понимаю. За, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась", - сказала она.

На вопрос, кто передал ей статуэтку, она пообещала ответить позднее.

Трепову задержали 3 апреля. 2 апреля Татарский (Максим Фомин) погиб при взрыве в кафе в Петербурге. По версии следствия, взорвалась статуэтка, которую ему передала Трепова. Пострадали еще 32 человека.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся терактом. Ссылаясь на заявление Национального антитеррористического комитета, он сообщил, что спланировать теракт могли украинские спецслужбы. НАК заявил, что взрыв спланирован украинскими спецслужбами с привлечением участников запрещенного в России за экстремизм Фонда борьбы с коррупцией.

СК расследует случившееся по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом.