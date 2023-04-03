Власти Петербурга окажут помощь семье Татарского и пострадавшим после взрыва в кафе

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Петербургские власти выплатят 1 млн рублей семье военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), погибшего при взрыве в кафе накануне вечером, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале.

"Только что навестил пострадавших, которых приняла Мариинская больница. Среди них есть иногородние... Город со своей стороны окажет финансовую помощь пострадавшим. Семье погибшего - 1 млн рублей. Пострадавшие получат компенсации в размере 500 или 250 тыс. в зависимости от тяжести их состояния", - сказал Беглов.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. В результате погиб Фомин (Татарский), пострадали более 30 человек.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом). Незадолго до взрыва предположительно, Дарья Трепова подарила Татарскому гипсовую статуэтку, в которой, по предварительным данным, могло находиться самодельное взрывное устройство.

Утром в понедельник СК сообщил о задержании Треповой.