Суд взыскал с "дочки" "Роснано" 2,5% от суммы иска Минпромторга

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минпромторга к ООО "Крокус наноэлектроника" (КНЭ, дочерняя компания "Роснано") и обязал предприятие выплатить штраф в размере 11,6 млн рублей, говорится в материалах суда.

Это составляет только 2,5% от суммы иска, который изначально требовал уплатить Минпромторг - 458,4 млн рублей.

В конце 2022 года министерство потребовало от КНЭ заплатить штраф в размере 458,6 млн рублей за невыполнение обязательств по субсидии в размере 1,165 млрд рублей, предоставленной предприятию по договору, который был подписан в 2016 году. Затем ведомство обратилось в суд.

Сама субсидия была предоставлена на возмещение части затрат на проведение научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. А именно, на создание электронных компонентов для вычислительной техники на пластинах 300 мм. При этом был утвержден план-график реализации проекта (срок завершения проекта - 30 июня 2022 года), определены целевые показатели эффективности его реализации. К целевым показателям относятся, в частности, объем производства и реализации импортозамещающей или инновационной продукции, а также объем экспорта продукции.

Из материалов суда следует, что КНЭ эти показатели не выполнил (компания освоила производство кремниевых пластин на 300 мм, интегральных схем памяти по техпроцессам 90 нм и 55 нм). Так, если объем производства и реализации импортозамещающей продукции должен был составить в сумме1,583 млрд рублей, а объем экспорта - $14,7 млн, то по факту компания реализовала импортозамещающую продукцию на 228 млн рублей, а на экспорт поставила свои продукты на общую сумму $2,9 млн. То есть, показатели эффективности проекта составили 14,42% и 20% соответственно.

По условиям договора о предоставлении субсидии, если хотя бы один из этих показателей составляет менее 90%, то Минпромторг имеет право взыскать с компании штраф.

В материалах суда отмечается, что компания объясняла невыполнение обязательств по проекту форс-мажором (в частности, нарушением обязательства контрагентами). При этом суд уличил КНЭ в недобросовестном поведении. Дело в том, что компания сообщила о наступлении форс-мажора спустя 89 дней после получения информации о заявляемых обстоятельствах непреодолимой силы (3 марта 2022 года) вместо 10 дней и за 30 дней до истечения срока по исполнению обязательств по проекту.

Также компания ссылалась на ее включение в санкционные списки США. Однако это произошло только в сентябре прошлого года - после истечения срока по исполнению обязательств по проекту.

"Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что ответчик уклоняется от ответственности за нарушение обязательств по спорному договору по формальным основаниям, - говорится в материалах суда. - В связи с чем суд считает у истца возникло право на взыскание с ответчика неустойки".

Минпромторг посчитал, что КНЭ должен выплатить штраф в размере 458 млн рублей. Суд, в свою очередь, согласился с доводами компании, что заявленная неустойка является несоразмерно высокой. В частности, предприятие отмечало, что в ходе проекта вкладывало в его реализацию и собственные средства на разработку и внедрение производственных линий. Выплата же такого штрафа может привести к банкротству компании, что нанесет ущерб непосредственно РФ и федеральному бюджету - в этом случае проект по созданию производства фактически придется проводить повторно.

"Учитывая, что текущий размер штрафа не соответствует последствиям нарушенного обязательства, у Минпромторга отсутствуют убытки вследствие нарушения обязательства со стороны КНЭ и взыскание штрафа в заявленном размере в принципе нивелирует стимулирующий эффект от реализации комплексного проекта <...> суд находит разумным снизить размер подлежащей уплате суммы <...> до суммы составляющей 1% от размера предоставленной субсидии, а именно до 11,6 млн рублей", - говорится в материалах суда.

"Крокус Наноэлектроника" была образована в 2011 году для организации производства магниторезистивной памяти (MRAM). При заключении сделки с Crocus Technology о создании СП "Роснано" и ряд фондов вложили $55 млн в уставный капитал Crocus. Общий объем инвестиций в проект создания производства MRAM превышал 200 млн евро, включая софинансирование "Роснано" в размере 100 млн евро.

Осенью 2013 года "Крокус Наноэлектроника" запустила первую очередь завода (площадка расположена в технополисе "Москва" - на территории бывшего АЗЛК) по производству MRAM.

В 2014 году "Роснано" и Crocus дополнительно инвестировали $60 млн в "Крокус Наноэлектроника". Привлеченные средства компания направила на завершение строительства собственного производства магниторезистивной памяти. Через два года "Роснано" выкупило долю Crocus в КНЭ.

В 2021 году выручка КНЭ составила 52 млн рублей, а чистый убыток - 1,8 млрд рублей.