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Рассмотрение иска Роснано "об установлении факта, имеющего юридическое значение", закроют

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвыудовлетворил ходатайство АО "Роснано" о рассмотрении в закрытом заседании иска "об установлении факта, имеющего юридическое значение", передает из суда корреспондент "Интерфакса".

Представитель компании мотивировал ходатайство тем, что в материалах дела находятся документы под грифом "ДСП". Кроме того, сказал он, "Роснано" является эмитентом биржевых облигаций, и любая информация может отразиться на котировках.

Представители Минэкономразвития и ВЭБа, привлеченные в качестве третьих лиц, оставили вопрос на усмотрение суда.

Представитель еще одного третьего лица - Минфина - на заседании отсутствовал, но, по словам судьи, был извещен о дате слушания.

Иск был подан 27 февраля.

В самом заявлении не указана суть претензий компании, однако АО "Роснано" просило суд о заседании в закрытом режиме. Суд ранее оставил открытым ходатайство компании по этому вопросу.

Источник, близкий к компании, ранее сообщил "Интерфаксу", что заявление подано с целью признания изменения учетной политики, которое было осуществлено в 2016-2017 годах в условиях недостаточности имущества "Роснано". В результате переоценки обязательства "Роснано" были отнесены в ее капитал.

Компания с 2016 по 2020 год нарастила кредитный портфель на сумму свыше 100 млрд рублей, что к концу 2020 года привело к тому, что внешний долг "Роснано" достиг максимума за всю историю, отмечает источник.

"Проблемы и вопросы, накопившиеся за период существования "Роснано", столь остры, сложны и многослойны, что для оценки отдельных обстоятельств, повлекших финансовые последствия, просто необходимо привлечение независимой инстанции в лице суда. Подача заявления о признании финансирования, привлеченного под госгарантии, капиталом "Роснано" - вынужденная необходимость", - прокомментировал ранее представитель "Роснано".

Компания в октябре 2023 года сообщила в финансовом отчете о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если государство не примет решений о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами. На конец I полугодия чистый долг составлял 95,56 млрд рублей, сообщалось в отчете.

По словам управляющего финансового директора "Роснано" Владислава Юнусова, в 2023 году компания сократила долг на 28 млрд рублей - до 69 млрд рублей, причем основная часть оставшегося объема обеспечена госгарантиями.

Минфин ВЭБ Минэкономразвития Роснано Владислав Юнусов Арбитражный суд Москвы
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