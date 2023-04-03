В Малгобексом районе Ингушетии введен режим КТО

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Режим контртеррористической операции (КТО) введен в одном из районов Ингушетии решением оперативного штаба, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по республике.

"В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Кечкиным Д.Н. принято решение о проведении с 20 ч. 00 м. 03 апреля 2023 года контртеррористической операции на территории Малгобекского района Республики Ингушетия", - сказано в сообщении.

По данным центра противодействия экстремизма республики, примерно в 16:50 на окраине Малгобека участковые проводили поисковые мероприятия по установлению местонахождения и задержанию лиц, совершивших 27 марта нападение на пост ДПС Волга -14.

"В результате в районе кошары были обнаружены подозреваемые, которые открыли стрельбу из автоматического оружия по правоохранителям", - сообщили " Интерфаксу" в ЦПЭ.

Как отметил собеседник, при перестрелке сотрудник полиции получил касательное ранение. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении на автомашине. Сейчас устанавливается их местонахождение.

По факту нападения на пост 27 марта СУ СКР по Северной Осетии возбуждено дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).