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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

В Ингушетии нашли мертвым подозреваемого в недавних нападениях на полицию

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Малгобекском районе Ингушетии в заброшенном доме в Аки-Юрте нашли труп мужчины, оружие и боеприпасы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по региону.

Сотрудники управления вместе с региональной полицией в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в рамках контртеррористической операции, нашли тело неустановленного мужчины, "внешне схожего с Коттоевым М.А-Г., 1997 г.р". Рядом с трупом обнаружены автомат Калашникова, калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1, сказал сотрудник пресс-службы.

Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию остальных членов бандгруппы.

По данным информированного источника агентства, речь идет о Мовсаре Коттоеве, подозреваемом в нападениях на североосетинский пост ДПС 27 марта и обстреле полицейских 3 апреля в районе кошары в Малгобекксом районе в составе бандгруппы.

Ингушетия Малгобекский район ФСБ Северная Осетия
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