МИД РФ заявил, счета Гёте-института разблокируют лишь после разморозки счетов РДНК в Берлине

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Москва блокировала банковские счета немецкого Института имени Гёте в РФ в ответ на действия в отношении Российского дома науки и культуры в Берлине, заявили в МИД России.

"Введение в отношении филиалов Института имени Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске упомянутых ограничительных мер является соразмерным ответом на блокировку властями ФРГ в декабре 2022 года банковских счетов Российского дома науки и культуры в Берлине (РДНК)", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на соответствующий вопрос СМИ, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что российская сторона неоднократно на протяжении нескольких месяцев предупреждала о неизбежности совершения подобных действий, если власти Германии не прекратят оказывать административно-политическое давление на РДНК в нарушение соглашения между правительствами РФ и ФРГ о деятельности культурно-информационных центров от 4 февраля 2011 года.

"В Берлине, однако, предпочли проигнорировать наши недвусмысленные предостережения. В нынешних условиях банковские счета Института имени Гёте в России могли бы быть разблокированы только после полной и безусловной "разморозки" банковских счетов РДНК", - подчеркнула Захарова.