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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

AP сообщило, что несколько сотен немецких госслужащих покинут РФ в ближайшее время

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Несколько сотен немецких госслужащих, в том числе дипломаты, сотрудники культурных учреждений, преподаватели Гёте-института покинут Россию в ближайшее время, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой источник в МИД ФРГ.

"В апреле МИД России обнародовал свое решение внести ограничение численности персонала в наших представительствах за рубежом и в посреднических организациях Германии в России", - приводит агентство его слова.

Как добавил источник, "высылка приведет к значительному сокращению нашего присутствия во всех сферах".

По данным агентства, немецкие госслужащие будут покидать Россию со следующего месяца. Оно отмечает, что речь идет о сотнях сотрудников.

В МИД ФРГ раскритиковали позицию РФ по данному вопросу и назвали ее "односторонней и необоснованной".

22 апреля стало известно, что МИД России принял решение о "зеркальной" высылке из страны германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в стране.

Германия МИД ФРГ МИД РФ
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