Большинство россиян не увидели дефицита нужных иностранных непродовольственных товаров

Фото: Агентство "Москва"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (81%) не сталкивались в течение последнего года с отсутствием в продаже нужных им непродовольственных товаров или комплектующих зарубежного производства, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Результаты исследования, опубликованные на официальном сайте социологического центра, показывают, что 7% сограждан за последний год не могли найти автозапчасти и расходные материалы для автомобиля; проблемы с приобретением электроники с комплектующими, одежды и обуви, медикаментов и лекарств, а также бытовой техники испытывали по 2% респондентов.

В ходе исследования выяснилось, что с отсутствием в продаже произведенных за рубежом строительных материалов и мебели, средств личной гигиены, косметики и парфюмерии, автомобилей столкнулись по 1% респондентов.

По данным ФОМ, 3% россиян затруднились оценить ситуацию с возможностями покупки иностранных товаров и комплектующих за последний год.

В ходе опроса также выяснилось, что 81% сограждан за данный период не сталкивались с какими-либо проблемами по ремонту и сервисному обслуживанию товаров, произведенных за рубежом.

В свою очередь каждый восьмой (12%) отметил сильный рост цен на ремонт и обслуживание, о невозможности сделать ремонт в лицензированных сервисных службах, о полной невозможности сделать ремонт, а также об увеличении сроках ремонта говорят по 3% респондентов, отмечают социологи.

По данным ФОМ, 1% респондентов сообщили, что имели проблемы иного характера по ремонту и сервису товаров, произведенных за границей, еще 1% участников опроса затруднились оценить ситуацию.

Опрос был проведен 24-26 марта 2023 года среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.