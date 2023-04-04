Кремль в плане расширения НАТО видит отличия в ситуациях с Финляндией и Украиной

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Расширение НАТО - это посягательство на национальные интересы РФ, но ситуация с Финляндией коренным образом отличается от ситуации с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова попросили прокомментировать вступление Финляндии в НАТО. У него уточнили, не считают ли это в Кремле геополитическим поражением, учитывая, что одной из причин начала спецоперации на Украине была "угроза приближения НАТО к границам России".

"В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО - это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили. И именно так мы это воспринимаем. И, естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане", - сказал Песков.

Тем не менее, по его словам, "ситуация с Финляндией, конечно, коренным образом отличается от ситуации с Украиной".

"Во-первых, Финляндия никогда не становилась "Антироссией", и с Финляндией у нас не было споров", - сказал Песков.