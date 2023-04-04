МИД РФ пообещал военно-технические и иные меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россия предпримет ответные меры в связи со вхождением Финляндии НАТО, конкретные шаги будут зависеть от условий интеграции страны в альянс, заявил российский МИД.

"Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО", - говорится в заявлении ведомства.

"Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений", - отметили на Смоленской площади.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее во вторник заявил, что альянс не будет размещать в Финляндии военных из других стран-членов без согласия на это со стороны Хельсинки.

"Это будет решением Финляндии... Не будет никаких военнослужащих НАТО в Финляндии без ее согласия", - сказал он перед церемонией вступления Финляндии в альянс.

"Как и в случае многих других стран у нас есть военные учения, есть морское и воздушное присутствие, но у нас нет на их территории постоянных баз. И вопрос о таких базах пока не будет обсуждаться в наших переговорах с Финляндией", - добавил он.

Финляндия официально завершила присоединение к НАТО 4 апреля.