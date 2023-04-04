Подмосковный радиолюбитель организовал незаконное вещание "Радио свобода"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В подмосковных Люберцах выявлен и привлечен к ответственности мужчина, организовавший радиовещание признанного в РФ иноагентом "Радио свобода", сообщает управление ФСБ по Москве и Московской области.

По данным спецслужбы, мужчина "изготовил кустарным способом вещательный радиопередатчик и, не имея соответствующего разрешения, организовал в городе Люберцы Московской области периодическое радиовещание контента "Радио Свобода".

В управлении напомнили, что доступ к продукции "Радио свобода" ограничен на основании требования Генпрокуратуры РФ.

Мужчина признан виновным по статье КоАП о нарушении требований к использованию радиочастотного спектра, правил радиообмена или использования радиочастот. Он привлечен к административной ответственности.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за распространение заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.