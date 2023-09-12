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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Банкротство российского подразделения "Радио Свобода" продлили до марта 2024 года

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 11 сентября, по ходатайству конкурсного управляющего Юлии Ага-Кулиевой продлил процедуру банкротства ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, признано в России иноагентом) на шесть месяцев.

Следующий отчет конкурсного управляющего назначен на 27 марта 2024 года, говорится в определении на сайте суда.

В документе отмечено, что ходатайство мотивировано тем, что "до настоящего времени не рассмотрены поданные управляющим заявления об оспаривании сделок должника, равным образом не реализовано имущество должника".

Процедуру наблюдения суд ввел в отношении РСЕ/РС 15 августа 2022 года по заявлению московской инспекции ФНС №7 из-за долга радиостанции по налогам, превысившего 6 млн рублей. Банкротом общество было признано 13 марта 2023 года.

5 июля 2023 года суд включил в реестр кредиторов ООО "РСЕ/РС" требование ИФНС №7 по Москве в размере 223,5 млн рублей. В определении суда поясняется, что "у должника имеется неисполненная обязанность по уплате обязательных платежей, что подтверждается уведомлениями [управления] Роскомнадзора (РКН) по Центральному федеральному округу" от 14 октября 2022 года и 26 октября 2022 года. Задолженность также подтверждается вступившими в законную силу постановлениями Тверского районного суда Москвы о привлечении должника к административной ответственности.

В отношении РСЕ/РС и гендиректора ее российского юридического лица с января 2021 года составлены более 1 тысячи протоколов за отсутствие маркировки материалов ее проектов, сообщали ранее "Интерфаксу" в РКН. По судебным решениям организация привлечена к административной ответственности на общую сумму порядка 785 млн рублей.

В 2022 году мировой суд рассмотрел несколько десятков протоколов в отношении РСЕ/РС за отказ удалить признанную фейковой информацию о военной операции на Украине. Сумма штрафов по этим протоколам уже составила 75,8 млн рублей.

Таким образом, сумма штрафов, назначенных РСЕ/РС, превысила 1 064 млн рублей. Доступ к ресурсам РСЕ/РС ограничен из-за наличия на них недостоверной информации об СВО.

Счета РСЕ/РС были заблокированы еще 14 мая 2021 года по требованию ФССП.

Московская редакция "Радио Свобода" переехала в Ригу.

Арбитражный суд Москвы Радио Свобода Роскомнадзор ФНС
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