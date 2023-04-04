Правительство изучит дофинансирование региональных фондов развития промышленности из ФНБ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ проработает вопрос о дофинансировании региональных фондов развития промышленности (ФРП) из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующее поручение кабмину дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета во вторник.

"Прошу правительство проработать и подумать над возможностью докапитализации в региональных фондах. В том числе с использованием средств ФНБ, определить конкретные суммы и этапы докапитализации, понимая, что мы очень бережно подходим к ФНБ", - сказал глава государства.

"Я не говорю, что это надо бездумно делать. Надо все посчитать. Но такой источник надо иметь в виду", - отметил Путин.

Президент указал на то, что ряд крупных проектов, финансирование которых запланировано из средств ФНБ, сдвигается на более поздние сроки, "а значит ресурсы там освобождаются".

По мнению главы государства, региональные ФРП должны "повысить эффективность и долю участия в проектах".

Ранее в ходе выступления на заседании президиума Госсовета губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин обратил внимание на то, что сейчас совокупный объем региональных ФРП составляет 62 млрд рублей и предложил увеличить их объем на 100 млрд рублей за счет Фонда национального благосостояния и средств от продажи иностранных активов.

Идею использовать средства, получаемые в виде добровольного взноса при выходе иностранных инвесторов с российского рынка (так называемый "налог на выход" составляет не менее 5% от рыночной стоимости продаваемых активов), ранее в ходе Госсовета поддержал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Нужно усилить работу по НИОКРам и обратному инжинирингу. Эти механизмы целесообразно дополнительно поддержать за счёт части поступлений от сделок с иностранным бизнесом, который, как вы уже прокомментировали, "не бойцы" и уходит. Также из этого источника можно частично решить задачу дофинансирования программы поддержки региональных фондов развития промышленности", - сказал он, обращаясь к Путину.