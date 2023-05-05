Фонд национального благосостояния в апреле вырос на 569,5 млрд руб. - до 12,475 трлн руб.

Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая составил 12 трлн 475,588 млрд рублей (эквивалент $154,958 млрд), или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ.

Объем фонда на 1 апреля составил 11 трлн 906,06 млрд рублей (эквивалент $154,451 млрд), или 7,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Таким образом, за апрель он увеличился на 569,53 млрд рублей.

В апреле часть средств фонда на счетах в Банке России - 4,259 млрд юаней и 6,408 тонн золота в обезличенной форме - была реализована за 83 млрд 153 млн рублей, вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита.

Помимо этого, для софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле 18,2 млн евро была реализована за 1,625 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.

Объем ликвидных активов фонда на 1 мая составил эквивалент 6,829 трлн рублей, или $84,818 млрд, что соответствует 4,6% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, отмечает Минфин.

На 1 мая на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 9,234 млрд евро, 288,330 млрд китайских юаней, а также 520,974 тонны золота в обезличенной форме и 232,8 млн рублей.

На депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ размещено 648,694 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 603,639 млрд рублей и $2,082 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 328,992 млрд рублей, на субординированном депозите в Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 38,434 млрд рублей, в обыкновенные акции Сбербанка - 2,708 трлн рублей, ВТБ - 130,29 млрд рублей, "Аэрофлота" - 94,512 млрд рублей, "ДОМ.РФ" - 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД - 467 млрд рублей, в облигации авиакомпании "Сибирь" - 11,852 млрд рублей, в обыкновенные акции ГТЛК - 58,334 млрд рублей, в облигации АК "Уральские авиалинии" - 2,299 млрд рублей, в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 34,948 млрд рублей, ООО "ВК" - 60 млрд рублей.

Курсовая разница по остаткам средств на счетах в иностранной валюте составила 638,658 млрд рублей, в золоте - 557,808 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины, - 30,515 млрд рублей; по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 21,544 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2022 года по 30 апреля 2023 года составила $44,1 млн, что эквивалентно 3,554 млрд рублей.

В апреле в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда на суборде в ГПБ в объеме 2,040 млрд рублей, что эквивалентно $25 млн, на депозитах в ВЭБ.РФ - 3,905 млрд рублей, что эквивалентно $50,3 млн, в ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов - 246 млн рублей ($3 млн).

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 17,397 млрд рублей, что эквивалентно $228,9 млн.

ВЭБ.РФ в апреле досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда, размещенных в 2016-2020 гг. для финансирования КЖЦ-1 - в сумме 132,4 млн рублей, КЖЦ-2 -100,4 млн рублей.

Средства фонда на 6,343 млрд рублей были размещены в облигации ППК "Фонд развития территорий", на 1,7 млрд рублей - в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги", на 34,948 млрд рублей - в облигации ООО "НЛК-Финанс", на 60 млрд рублей - в облигации ООО "ВК".