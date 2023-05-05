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Фонд национального благосостояния в апреле вырос на 569,5 млрд руб. - до 12,475 трлн руб.

Фонд национального благосостояния в апреле вырос на 569,5 млрд руб. - до 12,475 трлн руб.
Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая составил 12 трлн 475,588 млрд рублей (эквивалент $154,958 млрд), или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ.

Объем фонда на 1 апреля составил 11 трлн 906,06 млрд рублей (эквивалент $154,451 млрд), или 7,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Таким образом, за апрель он увеличился на 569,53 млрд рублей.

В апреле часть средств фонда на счетах в Банке России - 4,259 млрд юаней и 6,408 тонн золота в обезличенной форме - была реализована за 83 млрд 153 млн рублей, вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита.

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Помимо этого, для софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле 18,2 млн евро была реализована за 1,625 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.

Объем ликвидных активов фонда на 1 мая составил эквивалент 6,829 трлн рублей, или $84,818 млрд, что соответствует 4,6% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, отмечает Минфин.

На 1 мая на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 9,234 млрд евро, 288,330 млрд китайских юаней, а также 520,974 тонны золота в обезличенной форме и 232,8 млн рублей.

На депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ размещено 648,694 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 603,639 млрд рублей и $2,082 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 328,992 млрд рублей, на субординированном депозите в Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 38,434 млрд рублей, в обыкновенные акции Сбербанка - 2,708 трлн рублей, ВТБ - 130,29 млрд рублей, "Аэрофлота" - 94,512 млрд рублей, "ДОМ.РФ" - 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД - 467 млрд рублей, в облигации авиакомпании "Сибирь" - 11,852 млрд рублей, в обыкновенные акции ГТЛК - 58,334 млрд рублей, в облигации АК "Уральские авиалинии" - 2,299 млрд рублей, в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 34,948 млрд рублей, ООО "ВК" - 60 млрд рублей.

Курсовая разница по остаткам средств на счетах в иностранной валюте составила 638,658 млрд рублей, в золоте - 557,808 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины, - 30,515 млрд рублей; по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 21,544 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2022 года по 30 апреля 2023 года составила $44,1 млн, что эквивалентно 3,554 млрд рублей.

В апреле в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда на суборде в ГПБ в объеме 2,040 млрд рублей, что эквивалентно $25 млн, на депозитах в ВЭБ.РФ - 3,905 млрд рублей, что эквивалентно $50,3 млн, в ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов - 246 млн рублей ($3 млн).

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 17,397 млрд рублей, что эквивалентно $228,9 млн.

ВЭБ.РФ в апреле досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда, размещенных в 2016-2020 гг. для финансирования КЖЦ-1 - в сумме 132,4 млн рублей, КЖЦ-2 -100,4 млн рублей.

Средства фонда на 6,343 млрд рублей были размещены в облигации ППК "Фонд развития территорий", на 1,7 млрд рублей - в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги", на 34,948 млрд рублей - в облигации ООО "НЛК-Финанс", на 60 млрд рублей - в облигации ООО "ВК".

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