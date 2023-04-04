Минфин выступил за расширение присутствия страховщиков ОСАГО в новых регионах РФ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ выступает за увеличение количества страховщиков ОСАГО, работающих на четырех новых территориях, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая в Совете Федерации во вторник.

Моисеев отметил, что в данный момент на новых территориях РФ нет крупных страховщиков ОСАГО. "Там сейчас реально работает две страховые компании, которые имеют полную лицензию", - заявил он. Моисеев считает важным решение задачи, которое позволит человеку, "который живет на территории любой из новых четырех областей РФ, покупать полисы любой российской страховой компании на сайте, как это делают другие граждане".

Моисеев напомнил, что сейчас в этих субъектах действует переходный период до 1 января 2024 года, по которому жители этих территорий могут ездить без полиса ОСАГО.

На новых территориях образовались две категории автовладельцев. Первая - это люди, у которых нет полиса, и они могут передвигаться без него до конца переходного периода. Вторая категория - это люди, которые купили полисы еще до вхождения в состав РФ.

"Вторая категория - это люди, которые живут в Донецкой народной республике (ДНР) (и других вошедших в состав РФ регионах - ИФ), там действовало свое законодательство по ОСАГО и там была страховая компания, которая продавала полисы, но объем покрытия по ним не соответствует объему покрытия по российским полисам. Есть вопрос - что делать с этими людьми, если они приехали в любой субъект РФ, совершили там аварию, и кто ответит за их вину? Здесь я считаю, что решение надо находить совместно с РСА", - добавил Моисеев.

Было бы неправильно людей, которые купили полис в рамках действующего на тот момент законодательства ДНР (до вступления в РФ), заставлять покупать новый полис ОСАГО до истечения срока действия прежнего полиса, считает Моисеев.

На этом же заседании президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил, что с 20 апреля у граждан четырех новых территорий РФ появится возможность приобретать полис ОСАГО через систему Е-Гарант.

Въезжая на территорию других регионов, водители из присоединенных территорий должны приобретать полис ОСАГО. "Мы сделали доработку, с 20 апреля у нас появляется возможность для граждан тех территорий приобретать полис в компаниях, которые работают на этих территориях".

Уфимцев признал, что на новых территориях страховщиков ОСАГО работает немного. "Их немного, они небольшие, там есть определенные сложности. Но зато электронный полис через систему Е-Гарант, систему гарантирования через РСА, жители этих четырех территорий могут приобретать. У нас сейчас эта система работает для жителей Крыма. Мы делаем доработку, и граждане этих четырех территорий смогут осуществлять подключения и без проблем покупать электронные полисы", - уточнил Уфимцев.