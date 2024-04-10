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ЦБ подумает, как мотивировать водителей к покупке усеченного каско в дополнение к ОСАГО

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Банк России готов подумать о мерах стимулирования приобретения гражданами недорогих добровольных полисов автокаско с ограниченным покрытием, которые могли бы дополнить спектр защиты, обеспеченный полисами ОСАГО. Об этом сообщила глава Банка России, отвечая на вопросы депутатов Госдумы РФ в среду.

Она также изложила позицию Банка России по 2 предложениям, поступившим в рамках усовершенствования ОСАГО, от депутатов фракции ЛДПР.

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Представители фракции выступили в том числе с предложением "ввести обязательный новый страховой продукт для работников коммунальных служб, дорожных служб и служб доставки, чтобы защитить автомобилистов от риска падения деревьев, сосулек, от самокатчиков, работающих в службах доставки". Пока в подобных ситуациях потерпевшим приходится в течение нескольких лет добиваться от виновных возмещения, отметил представитель фракции в ходе выступления. Кроме того, представители ЛДПР выступили с инициативой внесения в федеральный закон положения о покрытии полисом ОСАГО услуги эвакуации автомобилей, если водитель не может самостоятельно уехать с места ДТП.

По словам председателя Банка России, регулятор анализировал оба предложения и считает, что расширить ответственность в полисе ОСАГО на дорожные, коммунальные и иные службы вряд ли возможно. "Вряд ли удастся в одном продукте соединить", сказала она.

"Полис ОСАГО приобретает человек, он оплачивает услугу в СК в покрытие ущерба третьим лицам, который нанесен по его вине. В данном случае предлагается человеку оплачивать гибридную услугу, платить не только за свою, но и за ответственность иных виновных лиц и служб", - отметила противоречие глава ЦБ.

"Можно подумать, как стимулировать приобретение полиса каско, который уже страхует такие риски. Мы видим, что страховщики начали предлагать недорогой продукт, который страхует ограниченный круг рисков, спрос на такие полисы есть, в том числе по подержанным машинам. Что касается темы эвакуации автомобилей: мы взяли эту тему в проработку, давайте ее обсудим", - заключила Набиуллина.

ЦБ РФ Банк России Госдума ОСАГО
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