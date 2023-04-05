Путин примет верительные грамоты у новых послов США, ЕС и других прибывших дипломатов
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду примет верительные грамоты у 17 вновь прибывших послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля.
Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Отмечается, что верительные грамоты главе государства вручат: Якоб Хеннингсен (Королевство Дания), Виктор Альфредо Вердун Битар (Республика Парагвай), Роберт Квиле (Королевство Норвегия), Лусиано Нкого Ндонг Айекаба (Республика Экваториальная Гвинея), Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх (Султанат Оман), Башар Джаафари (Сирийская Арабская Республика), Ненад Колев (Республика Северная Македония), Пенгиран Мухаммад Хусаини Бин Алауддин (Государство Бруней-Даруссалам), Эдуардо Вильегас Мехиас (Мексиканские Соединенные Штаты), Хуан Рамон Эльвир Сальгадо (Республика Гондурас), Амброуз Мутинири (Республика Зимбабве), Алхас Алексеевич Квициниа (Республика Абхазия), Линн Мари Трейси (Соединенные Штаты Америки), Кахтан Таха Халаф Джанаби (Республика Ирак), Пичкхун Паня (Королевство Камбоджа), Ньянкой Аба (Гвинейская Республика), Ролан Робер Галараг (Европейский Союз).