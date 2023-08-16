В Москве приступил к работе новый посол Германии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Новый посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф вручил в российском МИД копии верительных грамот, сообщили на Смоленской площади.

"16 августа директор департамента государственного протокола МИД России И.В.Богдашев принял копии верительных грамот у назначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Александра Графа Ламбсдорффа", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Послу с российской стороны был "акцентирован конфронтационный и недружественный характер действий германской стороны в различных сферах двусторонних отношений".

В МИД считают, что политика ФРГ направлена на "слом формировавшегося десятилетиями взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических связей, прямых контактов между гражданами, создание препятствий для нормальной работы российских дипломатических и консульских представительств в Германии".

"В дальнейшем выстраивать отношения с ФРГ российская сторона будет с опорой исключительно на свои национальные интересы и в зависимости от готовности Германии учитывать их", - говорится в сообщении.