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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

ФАС разрабатывает план разделения "РусГидро" на генерацию и сети

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ФАС России совместно с Минэкономразвития и Минэнерго разрабатывает план разделения ПАО "РусГидро" по видам деятельности - на генерацию и сети - в рамках перехода Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка, следует из выступления замруководителя ФАС Виталия Королева в ходе организованной газетой "Ведомости" конференции "Российская энергетика".

"Факторами развития конкуренции конечно же будет и разделение конкуренции по видам деятельности на соответствующих территориях. Мы с вами понимаем, что это займет какое-то время. Очевидно, что такую компанию, как "РусГидро", в один момент взять и разделить нельзя. Но тем не менее такие процессы будут происходить", - заявил Королев.

"Мы сейчас готовим план-график относительно того, как будет соблюдаться установленное законом ограничение", - добавил он.

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РусГидро ФАС Виталий Королев
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