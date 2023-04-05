"РусГидро" приняла решение о строительстве двух новых ГЭС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" приняло решение о строительстве двух новых ГЭС, заявил член правления компании Роман Бердников в ходе конференции "Российская энергетика" в среду.

"Мы приняли решение по двум станциям, запускаем в проектирование", - сказал Бердников.

Решения по источникам финансирования пока нет, добавил он.

Речь идет о Нижне-Зейской (400 МВт) и Селемджинской (300 МВт) ГЭС в Амурской области, следует из слов Бердникова.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2022 г. - Росимущество (62,2%). Долей в 12,37% владеет ВТБ, еще около 9% принадлежит "Русалу".