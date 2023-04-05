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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Каждый четвертый россиянин считает вероятным "восстание машин" в ближайшие 50 лет

Каждый четвертый россиянин считает вероятным "восстание машин" в ближайшие 50 лет
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Около трети россиян (30%) допускают возможность выхода в течение ближайших 50 лет технологий искусственного интеллекта из-под контроля человека, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на сайте социологического центра.

В число этих 30% входят те, кто считают "восстание машин" в эти сроки весьма вероятным, - это 25% опрошенных, а также те, кто абсолютно уверен в таком развитии событий, - это 5% сограждан.

Среди возрастных категорий такие риски чаще всего считают оправданными респонденты от 60 лет (34%), тогда как среди молодежи 18-24 лет возможность выхода искусственного интеллекта из-под контроля допускает каждый пятый (22%), отмечают социологи.

В свою очередь, не верят в "восстание машин" более половины россиян (59%) - почти каждый четвертый (23%) напрочь отвергает такую вероятность, еще более трети (36%) с большей долей вероятности считают, что этого, скорее всего, не случится, показывают результаты исследования.

По данным ВЦИОМ, среди возрастных категорий риски такого рода считают неоправданными чаще всего сограждане 18-24 лет (76%).

По данным опроса, каждый девятый (11%) затрудняется оценить, насколько следует, или, напротив, не следует ожидать "восстания машин" в ближайшие 50 лет.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 2 апреля 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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