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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Будущую возможность замены труда человека ИИ допустил каждый четвертый россиянин

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Практически полную замену в будущем человека искусственным интеллектом (ИИ) в большинстве профессий ожидают 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что, по мнению респондентов, использование нейросетей вместо труда человека следует ожидать, прежде всего, в сфере промышленного производства, на конвейерах и заводах.

Почти две трети сограждан (64%) не допускают возможности в будущем замены людей нейросетями в большинстве профессий, каждый девятый (11%) затрудняется оценить возможное развитие ситуации, отмечают социологи.

Опрос был проведен 14-16 апреля 2023 года среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

Россия
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