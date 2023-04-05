Фракция "Справедливой России - За правду" в парламенте Петербурга решила выйти из партии

Руководство регионального отделения назвало неожиданным данное решение

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Фракция "Справедливой России - За правду" в петербургском парламенте сообщила о выходе из рядов партии в полном составе, передал корреспондент "Интерфакса" в среду.

"Хочу от имени фракции сделать заявление о том, что мы приняли решение выйти из рядов партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", - сказала руководитель фракции Марина Шишкина журналистам.

По ее словам, решение родилось не сегодня, но является коллегиальным, его поддерживают члены фракции Андрей Алескеров, Любовь Менделеева и Александр Новиков.

"Каждый из нас, как нам кажется, вступал в другую партию, социалистическую, социал-демократическую, на щите которой основной была идея социальной справедливости и больших проблем маленьких людей. А еще мы вступали в партию интеллектуальных и профессиональных политиков, рожденную в открытом, толерантном и просвещенном Петербурге. Лично я вступала именно в такую партию. К сожалению, в последнее время актуальная повестка партии изменилась в сторону, не соответствующую нашему пониманию идей справедливости", - сказала Шишкина.

Она поблагодарила лидера партии Сергея Миронова за годы сотрудничества, однако указала, что сейчас члены фракции чувствуют необходимость выбрать другой политический путь, а лично ей в партийной риторике и повестке в последнее время "перестало хватать человечности".

По ее словам, члены фракции продолжат работу в новом политическом проекте, подробностей она не привела. Беспартийный член фракции Михаил Амосов сообщил о продолжении совместной работы с коллегами.

Шишкина также сообщила, что спикер Заксобрания Александр Бельский принял ее отставку с поста вице-спикера парламента.

Ранее в среду Шишкина объявила о желании уйти с должности вице-спикера Заксобрания.

Как сообщалось, в марте региональное отделение "Справедливой России - За правду" сменило руководство: место Шишкиной на посту председателя совета отделения заняла экс-депутат парламента Петербурга Надежда Тихонова.

Шишкина впервые возглавила петербургское отделение партии в марте 2017 года, затем переизбиралась в 2019 и 2021 годах.

Тихонова со своей стороны сказала "Интерфаксу", что решение парламентской фракции "Справедливой России - За правду" выйти из рядов партии не обсуждалось с руководством регионального отделения.

"Новость для меня неожиданная. Вчера я была на нашей фракции, все протекало, как обычно. Обсуждали повестку Заксобрания и наши партийные мероприятия, как это мы делали еженедельно. Никаких заявлений о выходе из партии до сих пор в региональном отделении нет", - сказала Тихонова.

По ее словам, Шишкина до последнего момента высказывалась за совместную конструктивную работу.