Миронов предложил сдать мандат вице-спикеру Заксобрания Петербурга

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил сдать мандаты вице-спикеру Заксобрания Санкт-Петербурга Марине Шишкиной и коллегам, ранее заявившим о выходе из партии.

"Сложение полномочий вице-спикера заксобрания выглядит благородно. Но правильнее и благороднее им было бы сложить депутатские мандаты. Потому что они их получили благодаря партии", - сказал Миронов в среду журналистам.

Он напомнил, что ранее "Справедливая Россия - За правду" неоднократно выходила с инициативой о лишении полномочий тех депутатов, которые избрались от политической партии, а затем прекратили с ней сотрудничество, однако, по его утверждению, "Единая Россия" всячески препятствует принятию такой обоснованной нормы".

Ранее фракция "Справедливой России - За правду" в петербургском парламенте сообщила о выходе из рядов партии в полном составе. Соответствующее заявление от имени фракции сделала руководитель фракции Марина Шишкина. Она пояснила такое решение тем, "в последнее время актуальная повестка партии изменилась в сторону, не соответствующую нашему пониманию идей справедливости". Шишкина также сообщила, что спикер Заксобрания Александр Бельский принял ее отставку с поста вице-спикера парламента.