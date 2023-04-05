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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

ФСБ в Кузбассе задержала подростка по обвинению в диверсии на железной дороге

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ по Кемеровской области задержали 16-летнего жителя региона по обвинению в диверсии на объекте транспортной инфраструктуры, сообщает в среду пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

"28 марта несовершеннолетний, действуя по заданию неустановленного лица, совершил поджог одного релейного шкафа, расположенного на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги, получив за это денежное вознаграждение в размере не менее 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия).

Отмечается, что следователи проводят необходимые мероприятия с участием задержанного. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, подозреваемый, 16-летний житель Кемеровской области, получил за поджог 5 тыс. рублей.

"Сотрудники транспортной полиции установили, что в марте этого года в одном из мессенджеров юноша получил предложение заработать денежные средства, для чего было необходимо поджечь железнодорожный шкаф", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации транспортной полиции, после получения инструкции и рецепта изготовления горючей смеси подозреваемый осуществил поджог оборудования на участке железной дороги в Кемерове.

"В результате обыска квартиры подозреваемого изъяты предметы и вещи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - отмечается в пресс-релизе.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что обвиняемый является жителем Кемерова. При задержании юноша якобы пояснил, что его действиями руководил некий куратор, связавшийся с ним через мессенджер.

СКР ФСБ Кемеровская область
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