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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергосистемы в Калужской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании сторонника неонацистской идеологии, готовившего диверсию на электроподстанции в Калужской области.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы в пятницу, задержан "сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции".

"В схроне, оборудованном преступником, обнаружены три самодельных зажигательных устройства (СЗУ). Также изъяты средства связи, содержащие инструкции по изготовлению СЗУ", - сообщили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 (приготовление к диверсии) УК России.

ФСБ Калужская область
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