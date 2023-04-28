ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергосистемы в Калужской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании сторонника неонацистской идеологии, готовившего диверсию на электроподстанции в Калужской области.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы в пятницу, задержан "сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции".

"В схроне, оборудованном преступником, обнаружены три самодельных зажигательных устройства (СЗУ). Также изъяты средства связи, содержащие инструкции по изготовлению СЗУ", - сообщили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 (приготовление к диверсии) УК России.