Дерипаска подал к Полонскому иск на 2 млрд рублей из-за оскорблений в YouTube

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Дерипаска обратился в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к предпринимателю Сергею Полонскому, а также компаниям Google LLC и ООО "ЭрТиВиАй Продакшн" (RTVI). Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат истца Алексей Мельников.

"В иске мы просим суд обязать Полонского опровергнуть ложные и оскорбительные высказывания Полонского о том, что Дерипаска якобы совершил различные преступления", - сказал адвокат.

По его словам, поводом для обращения в суд стало интервью бизнесмена, размещенное 10 декабря 2022 года в YouTube, где "Полонский утверждает, что Дерипаска преступник и прочее".

"Мой доверитель обратился в суд, так как подобные высказывания унижают его честь и достоинство, а также отрицательно сказываются на его деловой репутации. Поэтому мы требуем не только обязать Полонского опровергнуть сделанные им высказывания, но и возместить Дерипаске причиненный репутационный ущерб в размере 2 млрд рублей", - сказал Мельников.

Адвокат подчеркнул, что к Google LLC и RTVI финансовых требований по иску не заявлено. Дерипаска просит суд обязать их удалить ложную, по его утверждению, информацию.

Предварительное заседание по иску назначено на 10 апреля.