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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Дерипаска подал иск об опровержении информации о ЧВК из интервью правозащитницы Романовой

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Предприниматель Олег Дерипаска подал в суд на основательницу интернет-издания The Bell (внесено в реестр иноагентов), журналистку Елизавету Осетинскую (признана в РФ иноагентом) и правозащитницу Ольгу Романову, сообщил "Интерфаксу" адвокат истца Алексей Мельников.

"Ольгой Романовой в интервью была распространена недостоверная информация о принадлежности Дерипаски двух частных военных компаний. Данная информация не соответствует действительности и является клеветой", - сказал адвокат.

Он отметил, что его доверитель не требует денежной компенсации, а настаивает на опровержении ответчицами ложной информации.

В свою очередь в Таганском суде Москвы, куда был подан иск о защите чести и достоинства, сообщили, что беседа по делу назначена на 10 августа.

The Bell Олег Дерипаска Ольга Романова Елизавета Осетинская
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