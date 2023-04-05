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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:46

Путин распорядился провести весной 2024 года Всемирный фестиваль молодежи

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в России в феврале - марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе утверждены положение об оргкомитете по подготовке и проведению фестиваля, состав оргкомитета и его президиума.

Правительству поручено в 3-месячный срок разработать и осуществить при участии федеральных органов исполнительной власти меры, направленные на подготовку и проведение фестиваля, оказать содействие в освещении мероприятий по его подготовке и проведению в государственных СМИ, определить источники финансового обеспечения мероприятий по подготовке и проведению фестиваля.

Председателем оргкомитета и его президиума назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Его заместителями как в оргкомитете, так и в его президиуме стали вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, помощники президента Игорь Левитин, Максим Орешкин и Андрей Фурсенко.

Всемирный фестиваль молодежи осенью 2017 года прошел в Сочи.

Владимир Путин Всемирный фестиваль молодежи
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