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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Повышенная штормовая готовность объявлена на Тихоокеанском флоте из-за циклона

Повышенная штормовая готовность объявлена на Тихоокеанском флоте из-за циклона
Вид бухты Владивостока
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Штормовая готовность в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском крае повышена из-за надвигающегося циклона, сообщила в четверг пресс-служба ТОФ.

"Боевые корабли и суда обеспечения зашли в пункты базирования для укрытия от непогоды", - говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды в пунктах базирования сил флота усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому. Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть, аварийные отряды и суда обеспечения приведены в повышенную готовность. На отдаленных военных объектах проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения.

Дежурные службы флота и экипажи кораблей круглосуточно ведут мониторинг гидрометеорологической обстановки и следят за развитием циклона.

По данным Примгидромета, край окажется во власти циклона, который выйдет в Японское море и далее будет смещаться вдоль побережья. Усилится северо-западный ветер.

Ухудшение погоды заблаговременно спрогнозировано специалистами дежурной службы Тихоокеанского флота, отметили в пресс-службе. С учетом полученной информации действия сил в море были скорректированы.

ТОФ Приморский край
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