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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Что случилось этой ночью: четверг, 6 апреля

Перестрелка в Ингушетии, Машу Москалеву забрала мать, племянник Джона Кеннеди выдвигается на выборы

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Малгобекском районе Ингушетии произошла перестрелка. Члены бандгруппы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.

- Повышенная штормовая готовность объявлена на Тихоокеанском флоте из-за циклона. Боевые корабли зашли в пункты базирования для укрытия от непогоды.

- Детский омбудсмен сообщила, что Машу Москалеву забрала мать. По ее словам, сначала Мария не хотела жить у матери, но сейчас "ее позиция изменилась".

- Племянник Джона Кеннеди подал документы для участия в выборах президента США в 2024 году. Кеннеди - второй зарегистрированный кандидат-демократ на пост президента.

- Китай заявил США протест из-за встречи спикера палаты представителей с главой Тайваня. "Этот шаг серьезно нарушает принцип "одного Китая" - заявили в МИДе КНР.

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