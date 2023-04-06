Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Песков назвал переговоры Путина и Лукашенко продолжительными и содержательными

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулись до поздней ночи, беседа была содержательная, сообщили в Кремле.

"Накануне состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение двух президентов, оно затянулось далеко за полночь", - сказал на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в четверг после 13:00 состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдет в Большом Кремлевском дворце, после чего запланирован рабочий обед.

Лукашенко прилетел в Москву 5 апреля. Вечером он прибыл в Кремль на переговоры с Путиным, после переговоров должен был пройти неформальный ужин. Ранее в Минске и Москве говорили, что президенты могли на этой встрече обсудить предстоящее заседание Высшего государственного совета, вопросы безопасности, размещение в Белоруссии российского ядерного оружия, мирные инициативы Белоруссии по урегулированию ситуации на Украине, импортозамещение, углубление кооперации и развитие высокотехнологичных отраслей.

Дмитрий Песков Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ разрешит привлекать инвестиции населения только финансовым организациям

Военная операция на Украине

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Wikimedia оштрафован на 800 тыс. руб. за экстремистский контент, который не был удален

Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Ингушетии

Повышенная штормовая готовность объявлена на Тихоокеанском флоте из-за циклона

Повышенная штормовая готовность объявлена на Тихоокеанском флоте из-за циклона

В Малгобекском районе Ингушетии произошла перестрелка

В Минсельхозе позитивно оценили развитие российского виноделия

В Минсельхозе позитивно оценили развитие российского виноделия

В Москве открывается международная литературная ярмарка non/fiction

В Москве открывается международная литературная ярмарка non/fiction

Детский омбудсмен сообщила, что Машу Москалеву забрала мать

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });