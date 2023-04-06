Песков назвал переговоры Путина и Лукашенко продолжительными и содержательными

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в среду затянулись до поздней ночи, беседа была содержательная, сообщили в Кремле.

"Накануне состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение двух президентов, оно затянулось далеко за полночь", - сказал на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в четверг после 13:00 состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдет в Большом Кремлевском дворце, после чего запланирован рабочий обед.

Лукашенко прилетел в Москву 5 апреля. Вечером он прибыл в Кремль на переговоры с Путиным, после переговоров должен был пройти неформальный ужин. Ранее в Минске и Москве говорили, что президенты могли на этой встрече обсудить предстоящее заседание Высшего государственного совета, вопросы безопасности, размещение в Белоруссии российского ядерного оружия, мирные инициативы Белоруссии по урегулированию ситуации на Украине, импортозамещение, углубление кооперации и развитие высокотехнологичных отраслей.