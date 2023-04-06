Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Лукашенко сообщил, что обсудил накануне с Путиным вопросы развития ВПК и обороны

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что накануне на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным стороны обсудили много вопросов, связанных с развитием военно-промышленного комплекса и обороны, и все необходимые решения при этом были достигнуты.

В миреВ Минске считают, что размещенное в Белоруссии ядерное оружие применять не придетсяЧитать подробнее

"Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) вчера провели фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы, как говорят журналисты, закрытого характера. Они всегда существуют. Больше внимания уделили вопросам безопасности, развития военно-промышленного комплекса и вопросам обороны Союзного государства", - сказал Лукашенко, открывая заседания Высшего госсовета.

Состоявшиеся переговоры с Путиным он назвал "результативными".

"По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия. Конечно, мы особо не раскрываем тематику. Но, думаю, в ближайшее время вы это все услышите и увидите", - добавил белорусский президент.

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Во Франции проходит 11-я акция протеста против пенсионной реформы

Лукашенко сообщил о задержании террориста силами КГБ и ФСБ

В Минске считают, что размещенное в Белоруссии ядерное оружие применять не придется

Берлускони назначили курс химиотерапии для лечения лейкемии

Берлускони назначили курс химиотерапии для лечения лейкемии

Лидеры Франции и КНР призвали к возобновлению переговоров по Украине

Лидеры Франции и КНР призвали к возобновлению переговоров по Украине

Недавно покинувший больницу папа римский Франциск провел мессу в Страстной четверг

Недавно покинувший больницу папа римский Франциск провел мессу в Страстной четверг

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Президент Финляндии принял отставку правительства страны

Президент Финляндии принял отставку правительства страны

Мошенники создали фейковый сайт Казахстанской фондовой биржи

Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили шесть ракет HIMARS при ночном обстреле Мелитополя

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });