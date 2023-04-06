Лукашенко сообщил, что обсудил накануне с Путиным вопросы развития ВПК и обороны

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что накануне на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным стороны обсудили много вопросов, связанных с развитием военно-промышленного комплекса и обороны, и все необходимые решения при этом были достигнуты.

"Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) вчера провели фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы, как говорят журналисты, закрытого характера. Они всегда существуют. Больше внимания уделили вопросам безопасности, развития военно-промышленного комплекса и вопросам обороны Союзного государства", - сказал Лукашенко, открывая заседания Высшего госсовета.

Состоявшиеся переговоры с Путиным он назвал "результативными".

"По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия. Конечно, мы особо не раскрываем тематику. Но, думаю, в ближайшее время вы это все услышите и увидите", - добавил белорусский президент.