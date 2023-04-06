ВС РФ предложил Госдуме внести поправки к статье об аресте предпринимателей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России направил в Госдуму предложение внести поправки к статье 108 УПК РФ (заключение под стражу), которые определят конкретные критерии преступлений в сфере предпринимательской деятельности с применением соответствующих процессуальных гарантий, касающихся, в первую очередь, особенностей применения мер пресечения.

"Это позволит не допустить отказов в избрании предпринимателям домашнего ареста или залога со ссылкой на то, что преступление, например, мошенничество, не связано с предпринимательством", - сообщили в четверг в пресс-службе Верховного суда.

Так, в предложении Верховного суда предусматривается примечание к статье 108 УПК РФ. Оно регламентирует, что преступления, считаются совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены "индивидуальным предпринимателем в ходе осуществления им самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, и (или) при управлении принадлежащим ему имуществом, используемым для такой деятельности, либо совершены членом органа управления коммерческой организации при осуществлении им полномочий по управлению данной организацией или в ходе осуществления коммерческой организацией самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, или в ходе осуществления коммерческой организацией иной экономической деятельности".

В ВС РФ отмечают, что данные критерии в полной мере соответствуют признакам предпринимательской деятельности, закрепленным в Гражданском кодексе РФ и получившим широкое распространение в экономическом обороте.

Кроме того, считают авторы, реализация предложения ВС РФ будет способствовать более широкому применению мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, и позволит исключить необоснованную квалификацию преступлений в сфере экономики, в том числе мошенничества, как не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

14 февраля по итогам совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ, президент РФ поручил Верховному суду подготовить предложения о совершенствовании уголовного судопроизводства по этой категории дел.