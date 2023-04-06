Самодельный беспилотник без следов взрывчатки упал в подмосковном Подольске

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Самодельный дрон обнаружен в подмосковном Подольске, на нем не выявили взрывчатых веществ и других дополнительных устройств, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета.

"По предварительным данным, самодельный летательный аппарат упал на участок местной жительницы 5 апреля. При первичном осмотре сотрудниками полиции установлено, что это предмет кустарного производства с явными признаками многочисленного ремонта", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что следов крепления взрывчатых веществ на аппарате не обнаружено, также не выявлено дополнительных устройств для переноски оборудования.

По данному факту начали проверку, аппарат направлен на экспертизу, добавили в администрации.