Беспилотник упал в Коломне близ объекта гражданской инфраструктуры

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат упал вблизи объекта гражданской инфраструктуры в подмосковной Коломне, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник.

"По происшествию с падением БПЛА (беспилотного летательного аппарата - ИФ) в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что беспилотник обнаружили неподалеку от забора газовой компрессорной станции в Коломенском округе.