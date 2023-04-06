В Курской области семь населенных пунктов остались без газа из-за повреждения газопровода

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Курской области город Дмитриев и еще 6 населенных пунктов оказались без газоснабжения из-за повреждения газопровода, сообщает пресс-служба правительства региона. Трубу среднего давления повредили в ходе земляных работ.

В областном управлении МЧС уточнили, что отключение затронуло 1966 жилых домов различной этажности, в которых живут 8124 человека, 5 школ, 4 детских сада, 1 больница.

Трубу чинят. Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ - 15:00 7 апреля. На месте работает аварийно-восстановительная бригада АО "Газпром газораспределение Курск".

В компаниях "Газпром межрегионгаз Курск" и "Газпром газораспределение Курск" ситуацию пока не прокомментировали.

Дмитриев с населением чуть больше 6 тысяч человек расположен в 120 км от Курска. В городе работают несколько промпредприятий по производству стройматериалов, металлоконструкций.