Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

В Курской области семь населенных пунктов остались без газа из-за повреждения газопровода

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Курской области город Дмитриев и еще 6 населенных пунктов оказались без газоснабжения из-за повреждения газопровода, сообщает пресс-служба правительства региона. Трубу среднего давления повредили в ходе земляных работ.

В областном управлении МЧС уточнили, что отключение затронуло 1966 жилых домов различной этажности, в которых живут 8124 человека, 5 школ, 4 детских сада, 1 больница.

Трубу чинят. Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ - 15:00 7 апреля. На месте работает аварийно-восстановительная бригада АО "Газпром газораспределение Курск".

В компаниях "Газпром межрегионгаз Курск" и "Газпром газораспределение Курск" ситуацию пока не прокомментировали.

Дмитриев с населением чуть больше 6 тысяч человек расположен в 120 км от Курска. В городе работают несколько промпредприятий по производству стройматериалов, металлоконструкций.

Газпром МЧС Курская область Дмитриев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Военные РФ заявили о пресечении попытки диверсантов проникнуть в Брянскую область

Гособвинение запросило 25 лет колонии для Владимира Кара-Мурзы

Гособвинение запросило 25 лет колонии для Владимира Кара-Мурзы

"Роскосмос" предложил кабмину продлить эксплуатацию российского сегмента МКС до 2028 года

В 2023 году в российских вузах 40% бюджетных мест выделено под инженерные специальности

Самодельный беспилотник без следов взрывчатки упал в подмосковном Подольске

Лукашенко сообщил о задержании террориста силами КГБ и ФСБ

Госдума вводит оборотные штрафы в области промышленной безопасности для угольных компаний

Госдума вводит оборотные штрафы в области промышленной безопасности для угольных компаний

ЦБ разрешит привлекать инвестиции населения только финансовым организациям

Военная операция на Украине

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });