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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

В Курской области восстановили газоснабжение после повреждения газопровода

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники АО "Газпром газораспределение Курск" завершили ремонт газопровода среднего давления в Дмитриевском районе, который 6 апреля повредили при земляных работах, сообщила пресс-служба администрации Курской области.

Ремонт завершили в 23:00 в четверг. После этого снова были запущены 4 котельные. Восстановлено газоснабжение школ, детских садов и больниц.

В пятницу начались пуско-наладочные работы с привлечением дополнительных аварийно-восстановительных бригад, что позволит подключить остальных потребителей в течение дня, отметили в пресс-службе.

Из-за аварии 6 апреля без газа остались город Дмитриев и еще 6 населенных пунктов, инцидент затронул 1966 домов с 8124 жильцами, а также социальные объекты.

Газпром Курская область Дмитриевский район Дмитриев
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