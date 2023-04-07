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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области агента украинских спецслужб

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области агента украинских спецслужб и его пособника, собиравших информацию о российской армии.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Херсонской области", - сообщила спецслужба в пятницу.

По данным ФСБ, информация о маршрутах перемещения и видах используемой в специальной военной операции военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам "пересылались кадровым сотрудникам Службы безопасности Украины посредством интернет-мессенджеров".

"Полученная информация использовалась СБУ для передачи представителям военизированных формирований Украины с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ", - отметили в ФСБ.

В отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ не привели других подробностей спецоперации.

ФСБ Херсонская область Украина
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