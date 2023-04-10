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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Силовики сообщили о задержании агента украинской разведки в Запорожской области

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области задержали предполагаемого агента Главного управления разведки Украины, сообщил журналистам представитель силовых структур .

"Молодой человек передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан", - сказал он.

Сейчас следствие проверяет его на причастность к обстрелам Мелитополя 29 марта и 2 апреля.

Подозреваемый является гражданином России. По сведениям российских правоохранительных органов, связь с ним установили через телеграм и предложили заполнить анкету для вступления в террористическую организацию "Легион "Свобода России"" (деятельность запрещена в России), а после поручили выехать в Мелитополь. За помощь спецслужбе Украины он получал до 2,5 тысячи рублей за каждое задание.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет. В случае принятия поправок, ужесточающих ответственность, он может получить пожизненное заключение, отметил представитель силовых структур.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Мелитополь Запорожская область Херсонская область ГУР Украины
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