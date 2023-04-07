Рост цен на мясо за последний месяц заметило около трети россиян

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Почти каждый третий россиян (32%) отметил повышение цен за последние четыре недели на мясо и птицу, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Отвечая на вопрос социологов о том, "на какие основные продукты питания цены за последний месяц заметно выросли", 30% сограждан указали на рыбу и морепродукты, 29% респондентов - на молоко и молочную продукцию, 27% участников опроса - на яйца.

Результаты исследования показывают, что повышение цен на плодоовощную продукцию отмечает каждый четвертый (25%), хлеб и хлебобулочные изделия - 21% россиян, на сахар - каждый пятый (20%), на растительное масло - 17% респондентов, на крупы и макаронные изделия - каждый шестой (16%).

По данным ФОМ, подорожание алкогольных напитков за этот период ощутил каждый девятый россиянин (11%).

Что касается динамики цен на основные товары за последний месяц, то подорожание лекарств и медикаментов ощутил каждый третий (33%), отмечают социологи.

На вопрос о том, "на какие основные товары цены за последний месяц заметно выросли", 21% респондентов при ответе указали на одежду и обувь, каждый пятый (20%) - на строительные материалы, 18% сограждан - на электронику и бытовую технику, каждый шестой (16%) - на бензин, показывают результаты исследования.

Анализируя динамику цен на услуги за последние четыре недели, социологи ФОМ пришли к выводу, что подорожание услуг ЖКХ ощутили 34% россиян, медицинских услуг - 18% сограждан, услуг пассажирского транспорта и бытовых услуг - по 12% респондентов соответственно.