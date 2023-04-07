В Уфе арестован бывший гендиректор "Газпром нефтехим Салавата" Каримов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Уфы арестовал бывшего гендиректора ООО "Газпром нефтехим Салават" (ГНС) Айрата Каримова, возглавлявшего ГНС с августа 2016 года по август 2021 года.

По версии следствия, Каримов, действуя в группе неустановленных пока лиц, похитил принадлежащие компании денежные средства, "причинив указанному обществу ущерб в особо крупном размере", сообщила пресс-служба суда. На него завели дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Следствие просило поместить Каримова в СИЗО, его защита предлагала поместить его под домашний арест или освободить под залог.

"Принимая во внимание тяжесть обвинения, фактические обстоятельства преступления, личность обвиняемого, суд избрал в отношении Каримова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Постановление в законную силу не вступило", - отмечается в сообщении.

"Коммерсантъ" со ссылкой на следствие сообщил, что Каримову вменяют, что он "незаконно приватизировал базу отдыха "Белый олень", ранее принадлежавшую компании "Газпром нефтехим Салават".

По данным ЕГРЮЛ, Айрат Каримов возглавлял ГНС с августа 2016 года по август 2021 года. Ему принадлежат доли в нескольких компаниях, в том числе, в башкирских ООО "АСТ" (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям), ООО "СТЭК" (строительство жилых и нежилых зданий), московском ООО "Мастер Бэринг" (неспециализированная оптовая торговля).

"Газпром нефтехим Салават" осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид. В структуру компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер".

ООО "Газпром переработка" владеет более 99,99% ГНС. Единым исполнительным органом нефтеперерабатывающего комплекса ГНС является дочерняя компания "РусГазДобычи" - "РГД переработка Салават".