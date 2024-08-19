В Башкирии задержан начальник отдела внутреннего аудита "Газпром нефтехим Салават"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Башкирии задержан начальник отдела внутреннего аудита ООО "Газпром нефтехим Салават" (ГНС), сообщило региональное управление ФСБ. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2020 году начальник отдела получил в качестве взятки жилой дом с земельными участками по заниженной стоимости в общей сумме на 4,896 млн рублей "за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении контроля за проверкой законности вывода из собственности предприятия 12 домов на территории базы отдыха "Агидель" и их последующую реализацию высокопоставленным сотрудникам и иным физическим лицам".

Кроме того, на деньги предприятия был сделан ремонт в этом доме и закуплена дорогостоящая мебель и техника (в том числе установлена кухня стоимостью более 600 тысяч рублей).

В отношении главного аудитора предприятия возбуждены уголовные дела за получение взятки в крупном и особо крупном размерах. Он помещен под домашний арест.

В пресс-службе УФСБ напомнили, что в апреле 2023 года за незаконный вывод из собственности ГНС недвижимого имущества, а также ремонт части домов за счет средств организации путем списания расходов на иные производственные нужды был задержан бывший гендиректор предприятия. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).

ООО "Газпром переработка" (дочерняя компания "Газпрома") владеет более 99,99% ГНС. Единым исполнительным органом нефтеперерабатывающего комплекса ГНС является дочерняя компания "РусГазДобычи" - "РГД переработка Салават".