В Харьковской области уничтожен передовой командный пункт оперативной группировки ВСУ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что уничтожили в Харьковской области передовой командный пункт украинских сил.

"В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области поражён передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Он также сказал, что в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар Донецкой народной республики уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, по словам Конашенкова, в Запорожье уничтожено хранилище топлива ВСУ.

"В районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе", - сообщил представитель Минобороны.