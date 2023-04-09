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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

В Харьковской области уничтожен передовой командный пункт оперативной группировки ВСУ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что уничтожили в Харьковской области передовой командный пункт украинских сил.

"В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области поражён передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Он также сказал, что в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар Донецкой народной республики уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, по словам Конашенкова, в Запорожье уничтожено хранилище топлива ВСУ.

"В районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе", - сообщил представитель Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Харьковская область Запорожская область Минобороны РФ
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