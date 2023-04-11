Войска РФ нанесли авиационные и артиллерийские удары по ВСУ на донецком направлении

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российская бомбардировочная авиация и артиллерия за минувшие сутки нанесла удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

"На донецком направлении в районе населенного пункта Парасковиевка артиллерийским подразделением мотострелкового соединения "Южной" группировки войск уничтожен танк и два минометных расчёта ВСУ", - сказал Бигма.

Он сообщил, что в районе населенного пункта Максимильяновка ударом артиллерии "Южной" группировки войск уничтожена колонна боевой техники, а у Красногоровки ракетным ударом расчёта реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" из состава Южного военного округа - опорный пункт украинской армии.

По словам Бигмы, в районе Авдеевки бомбардировочной авиацией уничтожен пункт временной дислокации военнослужащих ВСУ.

"Безвозвратные потери противника составили до сорока человек", - сообщил Бигма.