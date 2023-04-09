Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Военные РФ пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп в ДНР, ЛНР и Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его словам, "на купянском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ" в Харьковской области и ЛНР.

На этом направлении потери армии Украины за сутки составили: свыше 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля, добавил Конашенков.

"В районах населенных пунктов Новоселка и Владимировка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - проинформировал также представитель Минобороны.

Как он отметил, "на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Водяное Донецкой народной республики".

По словам Конашенкова, за сутки потери украинской армии на данных направлениях составили до 20 военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Также Конашенков сообщил, что на красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР.

По его данным, на этом направлении потери армии Украины составили: до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20.

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, в течение суток уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, одни танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что "на херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также пушка "Гиацинт-Б".

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ ДНР ЛНР Харьковская область Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сельхозпредприятие и несколько домов повреждены из-за обстрелов Белгородской области

Песков назвал неадекватной реакцию Запада на планы РФ построить хранилища для ТЯО в Белоруссии

Песков назвал неадекватной реакцию Запада на планы РФ построить хранилища для ТЯО в Белоруссии

Военные РФ создают спецгруппы для борьбы с западными танками

Что произошло за день: суббота, 8 апреля

Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области с рабочим визитом

Twitch и Wikimedia грозят миллионные штрафы за неудаление запрещенного в РФ контента

Twitch и Wikimedia грозят миллионные штрафы за неудаление запрещенного в РФ контента

Силы ПВО сбили украинскую ракету на востоке Крыма

Департамент регионального развития правительства РФ возглавила Светлана Иванова

Большинство россиян не увидели дефицита нужных иностранных непродовольственных товаров

Большинство россиян не увидели дефицита нужных иностранных непродовольственных товаров

В Госдуму внесен законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });