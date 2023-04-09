Военные РФ пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп в ДНР, ЛНР и Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его словам, "на купянском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ" в Харьковской области и ЛНР.

На этом направлении потери армии Украины за сутки составили: свыше 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля, добавил Конашенков.

"В районах населенных пунктов Новоселка и Владимировка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - проинформировал также представитель Минобороны.

Как он отметил, "на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Водяное Донецкой народной республики".

По словам Конашенкова, за сутки потери украинской армии на данных направлениях составили до 20 военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Также Конашенков сообщил, что на красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР.

По его данным, на этом направлении потери армии Украины составили: до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20.

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, в течение суток уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, одни танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что "на херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также пушка "Гиацинт-Б".