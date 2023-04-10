Россия нарастила число комплексов ПВО у границ с Украиной

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россия кратно увеличила число комплексов противовоздушной обороны у границ с Украиной, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин.

"В районах вблизи от зоны СВО увеличено в два раза число подразделений, оснащенных зенитными ракетными комплексами средней и большой дальности (С-400, С-300ПМ2, С-350 - производства концерна ВКО "Алмаз-Антей"), и - зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" более чем в пять раз",- заявил Демин в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"В приграничных областях (Белгородской, Брянской, Курской) и на удалении до максимально возможного рубежа досягаемости средств воздушного нападения противника развернуты комплексы противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, а также приданные средства войсковой ПВО, объединённые в общую систему под единым руководством",- отметил он.

По словам Демина, для решения задач по обнаружению воздушных целей, действующих с территории Украины, дополнительно привлечены более 50 мобильных радиолокационных станций и организовано круглосуточное дежурство в воздухе самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50У.

Заглавкома ВКС также заявил, что РФ с начала специальной военной операции уничтожила более 100 из поставленных Украине беспилотников "Байрактар".