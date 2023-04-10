Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Россия нарастила число комплексов ПВО у границ с Украиной

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россия кратно увеличила число комплексов противовоздушной обороны у границ с Украиной, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин.

"В районах вблизи от зоны СВО увеличено в два раза число подразделений, оснащенных зенитными ракетными комплексами средней и большой дальности (С-400, С-300ПМ2, С-350 - производства концерна ВКО "Алмаз-Антей"), и - зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" более чем в пять раз",- заявил Демин в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"В приграничных областях (Белгородской, Брянской, Курской) и на удалении до максимально возможного рубежа досягаемости средств воздушного нападения противника развернуты комплексы противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, а также приданные средства войсковой ПВО, объединённые в общую систему под единым руководством",- отметил он.

По словам Демина, для решения задач по обнаружению воздушных целей, действующих с территории Украины, дополнительно привлечены более 50 мобильных радиолокационных станций и организовано круглосуточное дежурство в воздухе самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50У.

Заглавкома ВКС также заявил, что РФ с начала специальной военной операции уничтожила более 100 из поставленных Украине беспилотников "Байрактар".

Россия Украина С-400 С-300ПМ2 С-350
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ планирует провести реформу войск ПВО-ПРО

Российские войска ПВО отрабатывают защиту границ после вступления Финляндии в НАТО

Российские войска ПВО отрабатывают защиту границ после вступления Финляндии в НАТО

Что произошло за день: воскресенье, 9 апреля

Военная операция на Украине

Военные РФ пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп

Сельхозпредприятие и несколько домов повреждены из-за обстрелов Белгородской области

Песков назвал неадекватной реакцию Запада на планы РФ построить хранилища для ТЯО в Белоруссии

Песков назвал неадекватной реакцию Запада на планы РФ построить хранилища для ТЯО в Белоруссии

Военные РФ создают спецгруппы для борьбы с западными танками

Что произошло за день: суббота, 8 апреля

Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области с рабочим визитом

Twitch и Wikimedia грозят миллионные штрафы за неудаление запрещенного в РФ контента

Twitch и Wikimedia грозят миллионные штрафы за неудаление запрещенного в РФ контента
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });