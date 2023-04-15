Два поселка обесточены в Курской области после обстрела ВСУ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны территории Глушковского района.

"Сегодня ВСУ дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет. Из-за обстрелов частично обесточены поселок Тёткино и соседнее село Попово-Лежачи", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Старовойт уточнил, что в настоящее время энергетики уже приступили к устранению повреждений.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Курской области действует с 11 апреля прошлого года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.